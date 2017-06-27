В Госдуме ответили на заявление НАТО о российской военной угрозе

Распространяя сообщения о растущей военной мощи России, НАТО пытается воздействовать на политическую и экономическую ситуацию в Европе. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT во вторник, 27 июня, комментируя заявление председателя военного комитета альянса генерала Петра Павла.

«Влияя на информационное поле, они так формируют общественное мнение в пользу фактической оккупации НАТО Европы», — сказал депутат.

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Наращивание Москвой стратегического потенциала, подчеркнул Морозов, — естественный ответ на агрессивную политику, проводимую Североатлантическим альянсом. «Размещаются новые базы, новые вооружения НАТО в приграничных с нами странах. (...) Мы укрепляем свою обороноспособность», — пояснил он.

Ранее во вторник в НАТО констатировали, что альянс столкнулся со стремлением РФ нарастить свой военный потенциал практически «по всем фронтам». Оценка угрозы, по словам Павла, базируется на двух составляющих — возможности и намерении. Так, когда речь идет о возможностях, Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах вооружений. При этом он сослался на данные о размещении межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининградской области и Крыму.

«Когда дело доходит до намерений, такого понимания нет, потому что мы не можем четко сказать, что у России есть агрессивные намерения против НАТО», — отметил Павел.