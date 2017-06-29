Росавтодор пообещал привести в норму 85 процентов федеральных трасс

Росавтодор намерен привести в нормальное состояние около 85 процентов федеральных дорог по всей стране к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Астахов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас федеральные трассы достаточно неплохи: на начало 2017 года 71 процент соответствует норме.

«К концу 2017 года эта планка, по нашим планам, должна подняться до 78 процентов, и к концу 2018 года… мы должны достичь показателя 85 процентов», — сказал он на совещании в Саратове.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с 2010 по 2017 годы доля хороших федеральных дорог увеличилась с 39 до 71 процента, а к 2020 году должно быть приведено в надлежащее состояние примерно 85 процентов.