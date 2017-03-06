Российские дороги упали в цене по сравнению с европейскими и американскими

Затраты на строительство автодорог в России за два года сократились на 12 процентов. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал глава Росавтодора Роман Старовойт, передает Rambler News Service.

По его словам, средняя стоимость километра однополосной федеральной трассы второй технической категории, которая является самой распространенной в России, составляет 44 миллиона рублей.

«У нас строительство обходится примерно в два раза дешевле, чем в США, Германии и Канаде», — заявил Старовойт. Таким образом, Россия не входит в число стран с самыми дорогостоящими трассами, подчеркнул глава Росавтодора.

14 февраля сообщалось, что проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» разработает мобильное приложение для жалоб на качество трасс. С его помощью можно будет заявить о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка, а также сообщать о скрытых за листвой деревьев дорожных знаках или неработающих светофорах.