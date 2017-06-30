Прокатившегося по аэропорту Казани лихача отправили на принудительное лечение

Суд в Татарстане постановил направить жителя Набережных Челнов Руслана Нурдинова, прокатившегося на автомобиле по залам казанского аэропорта, в психиатрическое медучреждение закрытого типа. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у подследственного признаки психического расстройства, из-за которого он не мог осознавать «фактический характер и общественную опасность своих действий», сообщили в управлении ведомства. Ранее ему вменялось хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти.

До этого Нурдинов также был подвергнут административному аресту на 15 суток — непосредственно после задержания у него было обнаружено при себе 3,9 грамма марихуаны (этого количества недостаточно для наступления уголовной ответственности — прим. «Ленты.ру»).

По информации издания «Казанский репортер», Нуртдинов — в прошлом сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. На момент инцидента он являлся гендиректором и совладельцем частного детективного предприятия «Сова», расположенного в Набережных Челнах. Ранее он также руководил охранными предприятиями «Град» и «Град-1».

В декабре 2016 года автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился Нуртдинов, въехал на территорию аэропорта Казани и пресек терминал. Ущерб был оценен в шесть миллионов рублей. Лихач, как выяснилось, находился в состоянии наркотического опьянения.