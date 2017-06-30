Песков рассказал о мерах по защите задержанного на Украине россиянина

Москва выполнит все дипломатические процедуры по защите Виктора Агеева, задержанного на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 30 июня.

«Никаких сомнений, конечно, быть не должно: все, что законом предписывается, я имею ввиду меры по защите интересов, будет реализовано», — сказал официальный представитель Кремля.

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29 июня Песков также заявлял, что Москва не оставит без поддержки попавшего в плен россиянина. Кроме того, он заверил, что Агеев никогда не служил по контракту в Вооруженных силах России. Ссылаясь на данные Минобороны, он сообщил, что мужчина проходил срочную службу, а в мае 2016-го уволился в запас.

О том, что российский военнослужащий Виктор Агеев был захвачен в плен в Луганской области, 27 июня со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщила «Русская служба Би-би-си». В материале утверждалось, что мужчина служит по контракту в военной разведке.

В Минобороны России опровергли сообщение о том, что Агеев проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.