Власти Екатеринбурга потратят полтора миллиона на фильм о ЧМ-2018

В Екатеринбурге снимут документальный фильм о том, как проходит процесс подготовки к чемпионату мира — 2018 по футболу в России. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Е1» со ссылкой на сайт госзакупок.

На создание ленты из бюджета города выделят полтора миллиона рублей.

«Объект закупки — оказание услуг по созданию документального фильма о том, как город Екатеринбург готовится к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года, с последующей передачей исключительного права на данный фильм заказчику», — говорится в техническом задании, передает ТАСС.

Хронометраж картины должен составлять не менее 20 и не более 25 минут.

Сценарий проекта необходимо представить до 18 августа. Планируется, что фильм будет готов до конца года.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.