В Москве задержали полицейских антикоррупционного отдела за вымогательство

В Москве задержали двух оперативников из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Западного округу столицы, требовавшие четыре миллиона рублей у предпринимателя. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета (СК).

В отношении полицейских и их сообщника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

По версии следствия, подозреваемые в ходе осуществления оперативного сопровождения по уголовному делу вымогали у свидетеля деньги за непривлечение его к уголовной ответственности.

В ходе допроса двое подозреваемых признали вину в содеянном и изобличили своих подельников, местонахождение которых устанавливается.

Решается вопрос об аресте полицейских.

По данным МВД, установлена причастность двух капитанов полиции и бывшего майора полиции, работавшего в прошлом в УБЭП УВД по Троицкому округу, «к незаконному получению вознаграждения от трех граждан за якобы непривлечение их к ответственности по ранее возбужденному уголовному делу», передает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу столичного главка.

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«Решением руководства столичной полиции полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, понесут ответственность, установленную законодательством, ряд их руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Оперативники Глеб Поляков и Вячеслав Ионов были задержаны при получении четырех миллионов рублей 28 июня, говорится в анонимном сообщении на платформе Telegra.ph. Они из Второй оперативно-розыскной части Отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (2 ОРЧ ОЭБиПК) УВД по СЗАО Москвы, чье руководство «пытается замять дело», отмечается в сообщении. Подозреваемые были пойманы с поличным во время проведения обыска у другого предпринимателя. Их непосредственный руководитель подполковник Дмитрий Кулемкин был допрошен сотрудниками собственной безопасности МВД. У него изъяли личный мобильный телефон, так как имеются подозрения, что задержанные оперативники действовали под его прикрытием.

В сообщении отмечается, что в марте был арестован по такой же статье еще один оперативник Роман Романов.