Суд Петербурга арестовал беглого полковника полиции по делу о мошенничестве

Санкт-Петербургский городской суд арестовал на два месяца полковника полиции, старшего оперуполномоченного по особо важным делам регионального УСБ «Запад» ГУСБ МВД России Виталия Федосова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под стражей он пробудет до 8 апреля. «Фигуранту предъявлено обвинение в хищении 105 тысяч рублей», — уточнил представитель суда. В отношении 40-летнего мужчины управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Федосов, объявленный в федеральный розыск, был задержан 10 февраля на границе с Белоруссией. Он находился в такси в Псковской области при въезде на территорию России.

В конце 2016 года полковник написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел, но перед этим взял законный отпуск, и выехал за границу. Возвращался Федосов через Минск.

Перед его отпуском оперативники ФСБ задержали двух питерских предпринимателей при передаче 100 миллионов рублей за прекращение уголовного дела. Тогда СМИ называли фамилию Федосова, как вероятно имеющего отношение к этому преступлению. Связано ли задержание с тем делом, пока не известно.

В декабре был арестован непосредственный начальник Федосова, руководитель 17 отдела РУСБ «Запад» полковник Юрий Тимченко. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. После этого задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение полностью реформировать Главк собственной безопасности.