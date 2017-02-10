На границе с Белоруссией задержали разыскиваемого полковника полиции

На границе с Белоруссией задержали объявленного в федеральный розыск полковника полиции, старшего оперуполномоченного по особо важным делам регионального УСБ «Запад» ГУСБ МВД России Виталия Федосова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете.

Как сообщается, в отношении 40-летнего задержанного управление СКР по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по статье «Мошенничество». «Было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он был объявлен в федеральный розыск», — рассказала представитель ведомства.

Федосова задержали 9 февраля оперативники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и следователи регионального СКР. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как стало известно «Ленте.ру», офицер был задержан в такси в Псковской области при въезде на территорию России. В конце прошлого года он написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел, но перед этим взял законный отпуск, и выехал за границу. Возвращался полковник через Минск.

Непосредственно перед его отпуском оперативники ФСБ задержали двух питерских предпринимателей при передаче 100 миллионов рублей за прекращение уголовного дела. Тогда СМИ называли фамилию Федосова, как вероятно имеющего отношение к этому преступлению. Связано ли задержание с тем делом, пока не известно.

В декабре прошлого года был арестован непосредственный начальник Федосова, руководитель 17 отдела РУСБ «Запад» полковник Юрий Тимченко. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. После этого задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение полностью реформировать Главк собственной безопасности.