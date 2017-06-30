Путин рассказал о взаимодействии Дальнего Востока и Белоруссии

Президент России Владимир Путин констатировал усиление взаимодействия между Белоруссией и Дальним Востоком. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 30 июня.

В качестве примера глава государства привел современный агрогородок в Сахалинской области, в создании которого участвовали представители двух стран. «Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти, в том числе за счет возможностей, которые открываются для бизнеса и в новых регионах Российской Федерации», — сказал он на пленарном заседании IV форума России и Белоруссии.

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Российский лидер также отметил, что подавляющее большинство регионов тесно взаимодействуют с партнерами из Белоруссии.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и его белорусский коллега проведут 30 июня заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Повесткой предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.