Белоруссия понадеялась на скорое получение кредита от России

Белоруссия рассчитывает на скорое получение средств российского государственного кредита. Об этом сообщил первый замминистра финансов страны Максим Ермолович, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что речь идет о займе размером в 700 миллионов долларов. «В июле-августе ожидаем фактическое получение этих средств», — добавил он.

11 апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до миллиарда долларов. Деньги необходимы Белоруссии для поддержки бюджета и платежного баланса.

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Кроме того, Россия будет способствовать выделению Белоруссии в 2017 году третьего и четвертого траншей займа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.

7 апреля первый вице-премьер правительства Белоруссии Василий Матюшевский заявлял, что Москва и Минск вышли на решение о рефинансировании долгов республики. «Это порядка 750-800 миллионов долларов — основной долг и сумма процентов к погашению в этом году», — говорил чиновник.