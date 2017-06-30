Жители Филиппин вышли на демонстрацию против Дутерте

Жители Филиппин устроили демонстрацию против президента страны Родриго Дутерте в первую годовщину его избрания. Кадры с места событий публикует Ruptly.

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Они требуют от главы государства отменить военное положение, введенное им на острове Минданао для борьбы с исламистами, лояльными запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Кроме того, Дутерте призывают остановить постоянные бомбардировки острова, из-за которых гибнут мирные жители.

22 мая на Минандао начались боевые действия между правительственными войсками и исламистами. Дутерте ввел в регионе военное положение. На следующий день исламисты захватили крупнейший город острова Марави и закрепились в нем. Правительственные силы до сих пор не могут выбить террористов из этого населенного пункта.