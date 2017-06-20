Мир
 

Захватившие начальную школу боевики на Филиппинах отступили

Перейти в «Мою Ленту»

Исламисты, захватившие начальную школу на филиппинском острове Минданао, отступили. Об этом сообщает Reuters.

Представитель военных опроверг появившуюся ранее информацию о том, что боевики взяли в заложники нескольких детей. «Ситуация уже разрешена. Они отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна», — заявил бригадный генерал Реституто Падилла (Restituto Padilla). При этом он добавил, что расследуется возможное похищение пятерых гражданских.

Ранее 21 июня боевики, включая членов радикального движения Исламских борцов за свободу в Бангсаморо, ворвались в здание школы в городе Пигкаваян в провинции Северный Котабато. Предположительно, их было около 300 человек.

22 мая на Минандао начались боевые действия между правительственными войсками и исламистами. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение. На следующий день исламисты захватили крупнейший город острова Марави и закрепились в нем. Правительственные силы до сих пор не могут выбить террористов из этого населенного пункта.

В 2016 году основные экстремистские группировки объединились и объявили о создании на острове провинции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Филиппинский мусульманин спас от казни 64 христиан
ВВС Филиппин по ошибке нанесли удар по своим войскам
Встречу Путина и Дутерте экстренно перенесли
Последние новости
Трамп заявил о большой вовлеченности США в дела Украины
Захватившие начальную школу боевики на Филиппинах отступили
«Галактические врата» из жира, мыла и красок поразили пользователей сети
В Лондоне мужчина с рожком для обуви напал на людей около мечети
Порошенко отказался верить в «связи» Трампа с Россией
Спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ
СМИ отметили «обидное» отношение Трампа к Украине
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

Богемская рапсодия

Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
07:09Сегодня

Порошенко отказался верить в «связи» Трампа с Россией

20:0020 июня

Пожарный самолет разбился в Португалии

02:09Сегодня

Опубликовано видео с места унесшего жизни 15 человек теракта в Сомали

Мир00:0016 июня

Не брать и не воровать

Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
05:38Сегодня

Исламисты взяли детей в заложники в школе на Филиппинах

01:54Сегодня

Брюссельский террорист объявлен мертвым

00:51Сегодня

Прокуратура Бельгии назвала терактом инцидент на Центральном вокзале Брюсселя

Мир00:2320 июня

Скорее жив, чем мертв

В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
18:1520 июня

В китайском городе Чэнду запретили микроарбалеты

22:5020 июня

На Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв

23:2820 июня

Напавший на жандармов в Париже умер от удушья

Россия
Владимир ПутинПосидели в палатах
Общественники посвятили Путина в амбициозные планы
Красный цветок нашей памяти
Общероссийская акция в поддержку ветеранов накануне 22 июня
Путин объяснил разницу между хорошими и плохими акциями протеста
В Москве заявили о проработке ответа на американские санкции
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
Пока конвой не разлучит нас
От венчания до покаяния: чем живет община храма Бутырской тюрьмы
Грузовик с асфальтом провалился под землю в месте дорожных работ в Петербурге
Все материалы
Мир
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Порошенко отказался верить в «связи» Трампа с Россией
Опубликовано видео с места унесшего жизни 15 человек теракта в Сомали
Исламисты взяли детей в заложники в школе на Филиппинах
Брюссельский террорист объявлен мертвым
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Трамп заявил о большой вовлеченности США в дела Украины
Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных А то война
Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе
СМИ отметили «обидное» отношение Трампа к Украине
Спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ
Американский солдат справил нужду на фасад здания МВД Литвы
Порошенко разрешили зайти в Овальный кабинет
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Костин заявил о безрезультатности антироссийских санкций
Золотой запас России в мае увеличился на 22 тонны
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США
Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов
Все материалы
Бизнес
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины
Boeing представил новую версию самолета семейства 737
Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей
«МегаФон» заявил о готовности ускорить мобильный интернет в пять раз
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
Белорусские военные рассказали о закупке российских Су-30СМ
Опубликованы спутниковые снимки новой базы США в Сирии
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Названо необычное свойство сыновей взрослых отцов
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Американцы оказались «большими лягушками в маленьком пруду»
Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Дети передразнили исполняющих хаку новозеландских регбистов
Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих
Женская сборная России по баскетболу проиграла Греции в плей-офф ЧЕ
Защитник «Реала» Пепе рассказал о благодарности Бышовцу
Все материалы
Культура
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Режиссер «Школы» Гай Германика снимет «околоправославное духовное кино»
Книгу «Ложь "Матильды"» проверят на оскорбление чьих-либо чувств
Создатели «Шерлока» снимут сериал о Дракуле
Вице-спикер Госдумы Толстой снимется в фильме Гордона
Все материалы
Интернет и СМИ
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
В сети возненавидели «пробившего дно YouTube» Андрея Малахова
Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети
Авантюрист за десять тысяч лайков набил на ягодице тату с Меркель
Пользователи сети разглядели в «Карточном домике» пророчество трагедии в Лондоне
Все материалы
Ценности
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Микаэла ШиффринВход с конем
Чем занимались парижанки на ипподроме в Шантийи
Поляки превратили Porsche в бэтмобиль
Студенты Технического училища Skoda разработали электробагги
Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой
La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи
Все материалы
Путешествия
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира
Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу
Туристов на Бали накормили собачьим мясом под видом курятины
Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула самолеты
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Ким Кардашьян обвинили в умышленном затемнении своего цвета кожи
Алжирца осудили за вывешенного из окна ради 1000 лайков сына
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Разъяренный бегемот убил отказавшегося покинуть водопой носорога
Все материалы
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
Toyota, о которой вы даже не слышали
Забытые концепт-кары: Toyota Avalon, ода абстракционизму
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Audi дала заглянуть в салон новой A8
Peugeot сделала пикап из «китайца» и старого «японца»
Kia оставила новый кроссовер без полного привода
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы