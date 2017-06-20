Захватившие начальную школу боевики на Филиппинах отступили

Исламисты, захватившие начальную школу на филиппинском острове Минданао, отступили. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель военных опроверг появившуюся ранее информацию о том, что боевики взяли в заложники нескольких детей. «Ситуация уже разрешена. Они отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна», — заявил бригадный генерал Реституто Падилла (Restituto Padilla). При этом он добавил, что расследуется возможное похищение пятерых гражданских.

Ранее 21 июня боевики, включая членов радикального движения Исламских борцов за свободу в Бангсаморо, ворвались в здание школы в городе Пигкаваян в провинции Северный Котабато. Предположительно, их было около 300 человек.

22 мая на Минандао начались боевые действия между правительственными войсками и исламистами. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение. На следующий день исламисты захватили крупнейший город острова Марави и закрепились в нем. Правительственные силы до сих пор не могут выбить террористов из этого населенного пункта.

В 2016 году основные экстремистские группировки объединились и объявили о создании на острове провинции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».