Вараны съели тело туристки в Таиланде

Бельгийская туристка скончалась в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Тело 30-летней Элизы Даллеманге (Elise Dallemange), наполовину обглоданное варанами, было найдено на острове Тау в Сиамском заливе, пишет Metro.

Как сообщается, останки туристки местные жители обнаружили в джунглях в конце апреля. До этого женщина, отдыхавшая на соседнем острове Пханган, сообщила родным, что намерена вернуться на родину.

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При этом на пути в таиландскую столицу Бангкок, откуда она затем должна была улететь домой, Даллеманге ненадолго остановилась на Тау. Именно там 28 апреля и было найдено ее тело.

По версии полиции, бельгийка покончила с собой примерно за три дня до этой даты. Однако родственники Даллеманге не верят местным силовикам. По их словам, вероятно, что к ее смерти причастен кто-то еще, и рядом с телом туристки не было найдено предсмертной записки.

В феврале текущего года на острове Тау пропала российская туристка Валентина Новоженова. Девушка прибыла туда заниматься фридайвингом. В марте спасатели обнаружили в районе предполагаемой гибели отдыхающей человеческие останки.