«Нафтогаз» сообщил о предложении суда договориться с «Газпромом» о суммах спора

Стокгольмский арбитражный суд предложил «Газпрому» и «Нафтогазу» попробовать договориться о суммах претензий в споре по контракту на поставки газа. Об этом говорится в сообщении украинской компании, размещенном на официальной странице в Facebook.

«Суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно», — говорится в сообщении.

Также в «Нафтогазе» заявили, что в майском решении Стокгольмского арбитража не содержится указаний на то, что украинская компания должна выплатить российскому холдингу 1,7 миллиарда долларов.

«Отдельное решение арбитража от 31 мая 2017 года не указывает, что "Нафтогаз" должен "Газпрому" 1,7 миллиарда долларов или любую другую сумму. В нем не содержится никаких числовых значений по задолженности между сторонами», — заявили в «Нафтогазе».

В решении суда, как сообщила украинская компания, содержатся «принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученных "Нафтогазом", но не оплаченных в полном объеме».

Ранее 30 июня председатель правления российского холдинга Алексей Миллер заявил, что «Газпром» намерен обжаловать в апелляционном суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом». Он также сообщил, что по предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышает сумму 1,7 миллиарда долларов.

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31 мая в «Нафтогазе» заявили, что Стокгольмский арбитраж отменил требование take or pay по контракту о поставке газа Киеву. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах). В «Газпроме» подтвердили получение решения, назвав его промежуточным.

Судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» длится с 2014 года. Тогда российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, чтобы добиться выплаты украинским предприятием штрафов за недобор топлива по условию take or pay, задолженности за поставки в мае-июне 2014-го и пени (общая сумма требований по состоянию на апрель 2017-го — свыше 37 миллиардов долларов). В том же году «Нафтогаз» подал встречный иск, потребовав изменить цены на топливо, в том числе и те, которые были установлены до возможного принятия судом соответствующего решения. Также украинская компания настаивает на возмещении всех переплат, отмене реэкспорта и выплате «Газпромом» компенсации за снижение объемов транзита и низкую транзитную ставку. Общая сумма исковых требований «Нафтогаза» — 26,6 миллиарда долларов.