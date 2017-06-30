Непомнящий отобрал 25 лучших игроков для команды футболистов-любителей

Завершился финальный отбор в команду K11. Из сотни сильнейших футболистов без профессиональных контрактов со всей России тренерский штаб под руководством Валерия Непомнящего отобрал 25 лучших. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Скауты Nike просмотрели 17 тысяч заявок и вместе с Непомнящим, посетившим турниры в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, отобрали сотню лучших уличных футболистов. Тренер на протяжении дня следил за тренировкой и выбрал 25 сильнейших игроков, которые и стали командой K11 этого года. Теперь спортсмены отправятся на шестинедельный сбор под его руководством.

«В этом году сделать выбор быть чуть легче — я уже глубоко погружен в проект, сам присутствовал на коробках в трех городах. Мы расширили состав до 25 человек, чтобы всегда иметь возможность найти замену травмированному футболисту», — заявил Непомнящий.

Команда Nike K11 прошла медицинское обследование в футбольной школе «Чертаново», где на протяжении шести недель игроки будут тренироваться. По истечении этого срока команда проведет матч, на котором будут присутствовать скауты российских клубов. Футболисты получат шанс подписать профессиональный контракт.

