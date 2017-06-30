Милонов обвинил Меркель в сговоре с сатаной

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов Бундестага, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране. Об этом сообщает Национальная служба Новостей (НСН) в пятницу, 30 июня.

«Естественно, я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов Бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны», — сказал Милонов.

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По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является «дьявольским актом». «Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам — об этом писали еще ее прапрадедушки», — отметил российский депутат.

30 июня парламент Германии большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Решение поддержали 393 депутата из 623. Меркель, входящая в Христианско-демократический союз, утверждает, что голосовала против принятия документа, так как для нее брак — это союз мужчины и женщины.

Ранее в июне сообщалось, что по решению членов Бундестага осужденных в послевоенное время немецких гомосексуалов реабилитируют, им будут выплачены компенсации. Пострадавшим полагается единовременная выплата размером три тысячи евро, плюс полторы тысячи за каждый начавшийся год заключения.