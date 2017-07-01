Chanel нашла способ защитить кожу лица и груди от ультрафиолета

Компания Chanel представила новую линию средств UV Essentiel, защищающих кожу лица, шеи и груди от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 1 июля.

В средствах UV Essentiel использованы свойства адаптивных белков SPRR, присутствующих в коже человека с рождения: специальная молекула в составе средства стимулирует их выработку в условиях стресса, вызванного воздействием ультрафиолета и загрязнения воздуха. Средства «подстраиваются» под внешние факторы с учетом их интенсивности. Новинки обладают легкой текстурой, предназначены для нанесения на лицо, шею, грудь и зону декольте и доступны в двух вариантах — с солнцезащитным фактором SPF 30 либо 50.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Одни из самых заметных вещей, привнесенных ею в моду, — приталенный жакет, маленькое черное платье и стеганая сумочка из кожи на длинном ремешке. В настоящее время пост креативного директора занимает модельер немецкого происхождения Карл Лагерфельд. Кроме одежды, обуви и аксессуаров, компания выпускает парфюмерию, косметику, часы и украшения. В июне 2017 года на экраны вышел рекламный ролик Chanel, в котором снялась дочь голливудского актера Уилла Смита — 16-летняя Уиллоу.