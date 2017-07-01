Токийским школьницам запретили ходить на свидания за деньги

1 июля в Токио для школьниц моложе 18 лет вступил в силу запрет на работу в сфере свиданий за деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законодательное собрание японской столицы.

Отныне 110 токийских компаний, предлагающие мужчинам сходить на свидание со школьницами, не могут брать на работу девушек моложе 18 лет.

Тому, кто нарушит закон, светит год тюрьмы либо штраф в размере до миллиона йен (около девяти тысяч долларов США).

ТАСС отмечает, что бизнес по организации подобных свиданий является острой социальной проблемой в Японии, поскольку клиенты доплачивают девушкам за сексуальные услуги, а это является нарушением уголовного кодекса, по которому проституция в Японии запрещена. Совершеннолетие в Стране восходящего солнца наступает в 20 лет.