СМИ узнали о записанной Яковлевым из «Иванушек» песне-прощании

Перед смертью бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев записал новую песню и планировал снять на нее клип. Об этом «СтарХит» сообщила гражданская супруга артиста Александра Куцевол.

Она рассказала, что композиция под названием «Не плачь» грустная, это песня-прощание.

«Мы хотели снимать клип, делать презентацию. Я осуществлю задуманное в память о нем. Кроме того, Олег мечтал стать режиссером мультика — встречался несколько недель назад с Александром Коттом, обсуждал концепцию, идею», — отметила Куцевол.

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47-летний Олег Яковлев умер 29 июня в одной из московских больниц, куда был госпитализирован с пневмонией.

1 июля состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище. Во время нее, как пишет «СтарХит», Куцевол зачитала последнее стихотворение Яковлева, которое должно было стать текстом новой песни.

Она также опубликовала это произведение в Instagram певца, отметив, что написаны данные строчки полгода назад.

Яковлев и Куцевол познакомились в Петербурге, где девушка училась на факультете журналистики. Последние три года она выполняла обязанности пиар-директора певца. Вместе они жили около пяти лет.

Олег Яковлев был одним из участников коллектива «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, затем он начал сольную карьеру.