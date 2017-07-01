Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста

Чемпион Северной Ирландии «Линфилд» и обладатель серебряных медалей «Крусейдерс» в один день объявили о переходе к ним защитника клуба «Йорк Сити» Джоша Робинсона. Об этом сообщает BBC.

Первым сообщение о трансфере футболиста опубликовал «Линфилд» в своем аккаунте в Twitter, добавив комментарий главного тренера Дэвида Хили, который поприветствовал Робинсона.

Спустя час аналогичная публикация появилась в микроблоге «Крусейдерс», причем пресс-служба клуба отметила, что договор с игроком был заключен в начале июня.

При этом чемпион страны отправил копию контракта в Футбольную ассоциацию Северной Ирландии (IFA) раньше своего соперника, поэтому Робинсон был объявлен игроком «Линфилда».

24-летний защитник выступал за «Крусейдерс» до 2016 года, когда он присоединился к «Йорку». В сезоне-2016/2017 он провел пять матчей в составе новой команды.