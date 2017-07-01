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Жителя Саранска заподозрили в убийстве трех человек

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В Саранске обнаружены тела трех человек с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает управление Следственного комитета по Мордовии.

Трупы двух мужчин, одному из которых было 69 лет, другому 52, а также 30-летней женщины найдены в двух соседних квартирах одного из домов по проспекту 60-летия Октября. Кем погибшие приходились друг другу — не уточняется. Следователи и полиция по горячим следам задержали подозреваемого 25-летнего местного жителя.

По предварительным данным, перед совершением преступления убийца и его жертвы выпивали вместе.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

26 июня жительница Москвы поссорилась со своей собутыльницей и убила ее двумя ударами ножа. Поводом для застолья стало освобождение подозреваемой из колонии, где она отсидела за хранение наркотиков.

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