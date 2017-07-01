Два автомобиля из американского военного конвоя столкнулись в Чехии

В Чехии столкнулись два автомобиля из состава американского военного конвоя, базирующегося в ФРГ и следовавшего с базы к месту учений, сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель полиции Центрально-чешского края Павел Трукса, ДТП случилось на скоростной автомагистрали неподалеку от чешского города Мирошовице.

«Авария произошла в тот момент, когда одна часть конвоя поджидала другую, которая опаздывала. Один из автомобилей врезался в цистерну, — сказал Трукса. — Происшествие обошлось без раненых, вся ситуация была решена в рамках конвоя. Представители чешской полиции лишь ассистировали в целях урегулирования дорожной ситуации. Движение конвоя возобновлено».

Переброска американского конвоя из Германии по территории Чехии к месту военных учений НАТО Saber Guardian завершится в воскресенье, 2 июля. Чешскую территорию пересекут около 450 автомобилей с 1600 американских военнослужащих. Учения пройдут в июле на территории Венгрии, Румынии и Болгарии. Всего в них примет участие 25 тысяч военнослужащих.

Американские военные вернутся на немецкие базы в конце июля — начале августа. Большую часть солдат и офицеров, а также автомашин переправят по железной дороге.

30 июня автомобиль, перевозивший военнослужащих, упал в пропасть в Румынии. В результате аварии погибли три человека, остальные получили травмы различной степени тяжести.