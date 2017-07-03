«Яблоко» решило использовать «Поезд в огне» Гребенщикова в антивоенной кампании

Партия «Яблоко» обратилась к лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову с просьбой разрешить использовать одну из его песен в своей антивоенной кампании. Об этом говорится в письме председателя политического движения Эмилии Слабуновой, опубликованном на сайте организации в понедельник, 3 июля.

Речь идет о фрагменте текста музыкальной композиции «Поезд в огне»:

«Я видел генералов,

Они пьют и едят нашу смерть,

Их дети сходят с ума

От того, что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине,

Церкви смешали с золой.

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,

Время вернуться домой».

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Философия песни, по мнению Слабуновой, созвучна философии кампании партии. «В этой песне мы слышим протест против войны и насилия, в ней мы видим надежду на будущее нашей страны», — говорится в тексте обращения.

Пресс-служба политического объединения уже связалась с представителями Гребенщикова, уточняет «Интерфакс».

19 июня стало известно, что основатель и председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский начал сбор подписей в регионах за выход России из военных конфликтов. Он призвал прекратить выделять федеральные средства «на внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии».

Акция, стартовавшая в Рязани, объявлена в рамках президентской кампании Явлинского.