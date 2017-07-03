«Яблоко» решило использовать «Поезд в огне» Гребенщикова в антивоенной кампании

Партия «Яблоко» обратилась к лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову с просьбой разрешить использовать одну из его песен в своей антивоенной кампании. Об этом говорится в письме председателя политического движения Эмилии Слабуновой, опубликованном на сайте организации в понедельник, 3 июля.
Речь идет о фрагменте текста музыкальной композиции «Поезд в огне»:
«Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой».
Философия песни, по мнению Слабуновой, созвучна философии кампании партии. «В этой песне мы слышим протест против войны и насилия, в ней мы видим надежду на будущее нашей страны», — говорится в тексте обращения.
Пресс-служба политического объединения уже связалась с представителями Гребенщикова, уточняет «Интерфакс».
19 июня стало известно, что основатель и председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский начал сбор подписей в регионах за выход России из военных конфликтов. Он призвал прекратить выделять федеральные средства «на внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии».
Акция, стартовавшая в Рязани, объявлена в рамках президентской кампании Явлинского.