Явлинский объявил сбор подписей за выход России из военных конфликтов

Основатель и председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал сбор подписей за выход России из военных конфликтов. Акция объявлена в рамках президентской кампании, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 19 июня.

«Явлинский приехал в Рязань, чтобы дать старт общероссийской кампании "Время вернуться домой"», — рассказал руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев. По его словам, о начале сбора подписей партия объявила в 50 российских городах.

Она выступает с требованием прекратить выделять федеральные средства «на внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии». В ходе встречи с жителями Рязани Явлинский привел данные, согласно которым российские власти за полтора года потратили на военные действия на Ближнем Востоке около 100 миллиардов рублей.

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«Это 12 годовых бюджетов Рязанской области, 12 лет жизни большого полумиллионного города», — заявил он. Основатель «Яблока» также акцентировал внимание на том, сколько Россия потеряла денег из-за санкций. По его оценкам, эта сумма оценивается в 9,5 триллиона рублей.

15 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что ущерб России от санкций составил 50-52 миллиарда долларов. Вместе с тем, страны, инициировавшие введение ограничений, лишились около 100 миллиардов, подчеркнул он.

В конце марта Явлинский предложил изменить избирательное законодательство. В частности, обязать всех кандидатов на пост главы государства участвовать в «продолжительных и содержательных» теледебатах.

Основатель «Яблока» объявил о президентских амбициях в феврале этого года. Помимо него, о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный.

