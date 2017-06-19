Явлинский объявил сбор подписей за выход России из военных конфликтов

Основатель и председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал сбор подписей за выход России из военных конфликтов. Акция объявлена в рамках президентской кампании, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 19 июня.
«Явлинский приехал в Рязань, чтобы дать старт общероссийской кампании "Время вернуться домой"», — рассказал руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев. По его словам, о начале сбора подписей партия объявила в 50 российских городах.
Она выступает с требованием прекратить выделять федеральные средства «на внешнеполитические амбиции и авантюры, в том числе войну в Сирии». В ходе встречи с жителями Рязани Явлинский привел данные, согласно которым российские власти за полтора года потратили на военные действия на Ближнем Востоке около 100 миллиардов рублей.
«Это 12 годовых бюджетов Рязанской области, 12 лет жизни большого полумиллионного города», — заявил он. Основатель «Яблока» также акцентировал внимание на том, сколько Россия потеряла денег из-за санкций. По его оценкам, эта сумма оценивается в 9,5 триллиона рублей.
15 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что ущерб России от санкций составил 50-52 миллиарда долларов. Вместе с тем, страны, инициировавшие введение ограничений, лишились около 100 миллиардов, подчеркнул он.
В конце марта Явлинский предложил изменить избирательное законодательство. В частности, обязать всех кандидатов на пост главы государства участвовать в «продолжительных и содержательных» теледебатах.
Основатель «Яблока» объявил о президентских амбициях в феврале этого года. Помимо него, о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный.