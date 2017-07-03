В баварской полиции допустили гибель 17 человек из сгоревшего автобуса

В Баварии сгорел туристический автобус. В результате 17 человек пропали без вести, еще 31 человек пострадал. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Tiroler Tageszeitung.

По словам полицейских, числящиеся пропавшими скорее всего погибли. При этом множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла утром 3 июля на шоссе А9. Автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся.

Трасса перекрыта, на месте работают спасатели и полиция. Причины произошедшего не сообщаются.

Как рассказала РИА Новости представитель баварской полиции, пассажирами сгоревшего автобуса были немцы.