Немецкие власти подтвердили гибель людей в ДТП с участием автобуса в Баварии

Пожар, возникший в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Баварии, привел к многочисленным жертвам. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

«К сожалению, в горящем автобусе погибли туристы из Саксонии», — приводит агентство его слова. Точное число жертв пока не сообщается.

Утром 3 июля на юге Германии автобус, в котором находились 46 пассажиров и 2 водителей, столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате 17 человек пропали без вести, еще 31 человек получил ранения. Множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трасса перекрыта, на месте работают спасатели и полиция. Причины произошедшего не сообщаются.