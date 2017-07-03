Автомобиль въехал в толпу прохожих в Бостоне

В американском Бостоне автомобиль въехал в группу пешеходов. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает газета The Boston Globe.

Издание указывает, что в результате инцидента неподалеку от международного аэропорта Логан как минимум десять человек пострадали.

Полиция штата Массачусетс в своем аккаунте в Twitter подтвердила информацию о пострадавших.

— Mass State Police (@MassStatePolice) 03 июля 2017, 18:07

Водитель машины, врезавшейся в людей, задержан правоохранительными органами.

CNN сообщает, что наезд на пешеходов был непреднамеренным, а водитель автомобиля перепутал педали газа и тормоза.

3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.