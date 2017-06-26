В бассейн лос-анджелесского отеля влетел автомобиль

Видео: abc7.com

В результате ДТП автомобиль въехал в бассейн одного из отелей американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния. Пострадали восемь человек. Видео с места событий публикует телеканал KABC TV.

Авария произошла в 19:30 по местному времени (05:30 мск). По словам полицейских, машина, за рулем которой находился молодой мужчина, пробила кирпичное ограждение отеля и влетела в расположенный около здания бассейн.

В этот момент в воде находились несколько детей в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не получил серьезные травмы.

Полиция выясняет, находился ли водитель транспортного средства в момент аварии под воздействием алкоголя или наркотиков. Пассажир автомобиля госпитализирован, его состоянии оценивается как стабильное.