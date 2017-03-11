В США поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся

На северо-западе штата Айова, США, случилась авария с участием товарного поезда, перевозившего этиловый спирт. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Reuters.

По его данным, инцидент произошел около в 01:00 по местному времени (10:00 мск) возле городка Граеттингер после того, как состав проехал по мосту через приток реки Де-Мойн. В него входило четыре локомотива и 100 цистерн с этанолом, опрокинулись по меньшей мере 27 из них, в некоторых вспыхнуло пламя.

О пострадавших не сообщается, в поезде находились два машиниста, они спаслись. Была проведена эвакуация окрестных жителей, в тот же день они вернулись в свои дома.

Местные власти приняли решение дать спирту догореть, пожар продолжался более 15 часов.

В настоящее время специалисты департамента природных ресурсов выясняют экологическую обстановку в районе крушения и устанавливают, попал ли этанол в воду.

Национальный совет безопасности на транспорте направил к месту аварии 15 человек для расследования случившегося.

12 января сообщалось о том, что в немецком городе Динслакен грузовой поезд сошел с рельсов после наезда на банкомат, который неизвестные положили на пути, чтобы вскрыть. В результате с железнодорожных путей вылетел головной вагон, в котором находились машинист и двое помощников. Никто не пострадал.

4 января в результате аварии на железной дороге Лонг-Айленда (штат Нью-Йорк, США) травмы получили 103 человека. Поезд, в котором находилось около 600 пассажиров, сошел с рельсов на станции Atlantic Terminal в результате столкновения с железнодорожным буфером: