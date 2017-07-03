Саратовец из-за отсутствия денег выбросил тело матери на помойку

В Саратове 53-летний мужчина из-за отсутствия денег вынес тело умерший матери на улицу и оставил там, сообщила «Ленте.ру» Екатерина Пирская, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«В субботу, 1 июля, возле одного из домов на Крымской улице в Заводском районе города была обнаружена картонная коробка, в которой находилось тело женщины 70-75 лет. По заключению экспертов, признаки насильственной смерти на теле отсутствуют, но точную причину смерти пока установить не удалось, так как процессы разложения серьезно разрушили внутренние органы», —

сказала Пирская.

Представитель СКР уточнила, что личность умершей удалось установить быстро — ей оказалась жительница одного из соседних домов. Она проживала вместе с сыном 1963 года рождения, который нигде не работал. Все доходы семьи составляла только пенсия матери. Следователи побеседовали с мужчиной, и выяснилось, что его мать скончалась 27 июня. Из-за отсутствия денег на похороны он в ночь на 1 июля положил тело в коробку и вынес на улицу, где женщина и была обнаружена.

Начата доследственная проверка, уточнила представитель регионального СКР, по ее результатам примут решение о том, будет ли возбуждаться уголовное дело.

Как пояснили «Ленте.ру» юристы, если будет установлено, что женщина действительно умерла своей смертью, то уголовное дело возбуждено не будет — события преступления в действиях сына не содержится.

В апреле на Косинской улице столицы было обнаружено завернутое в простыню тело женщины. По заключению экспертов, она скончалась по меньшей мере за полгода до обнаружения, а найденные на ее теле следы укусов появились уже после смерти.