На Украине предложили изменить статус Крыма на автономию

Конституционная комиссия Украины предложила заменить определение «республика» в отношении Крыма на «крымскую / крымско-татарскую автономию». Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил РИА Новости депутат от «Радикальной партии» страны и член комиссии Юрий Чижмарь.

«Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам, поэтому мы его изымаем из всех статей конституции», — сказал он.

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По словам Чижмаря, понятие «автономия» в этом случае будет обозначать форму не территориального устройства, а национально-культурного развития, подчеркнет право коренного населения на самоопределение.

Планируется, что предложения конституционных изменений будут утверждены 5 июля, но парламентарий не исключает, что работа над ними продлится до конца лета. После этого рекомендации направят президенту Украины Петру Порошенко. Чижмарь не стал загадывать, будут ли поправки осенью рассматриваться в Верховной Раде. Он отметил, что это зависит от решения главы государства.

Вопрос по изменению статуса Крыма Порошенко поручил рассмотреть Конституционной комиссии в конце июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что об изменении статуса российского региона не может идти речи.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев отказался признавать результаты плебисцита. На Украине регион обозначен в конституции как Автономная Республика Крым, в СМИ его называют временно оккупированной территорией. Москва подчеркивает, что при проведении референдума были соблюдены все нормы международного права, а вопрос о принадлежности полуострова считает закрытым.