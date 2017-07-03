Санса из «Игры престолов» и правнучка Элвиса снялись в рекламе Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton представил рекламную кампанию на новый сезон. Об этом сообщает WWD.

В ней приняли участие сын голливудского актера Уилла Смита — Джейден, правнучка Элвиса Пресли — Райли Кио, актриса из «Игры престолов» Софи Тернер, модель Натали Уэстлинг, а также Катрин Денев и французский актер Мишель Кевин.

Они представили несколько моделей одежды из новой коллекции. В линейку вошли шелковые платья, меховые накидки и вещи из денима.

Фото: Louis Vuitton 1 /4

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин.

Одна из новинок марки — линия дорожных футляров для фирменных флаконов. Аксессуары емкостью 75 и 100 миллилитров выполнены из натуральной кожи и плотно закрываются с помощью аккуратной застежки.