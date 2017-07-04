«Антонов» предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77

Украинский производитель транспортных самолетов ГП «Антонов» предложил Соединенным Штатам совместно развивать проект среднего военно-транспортного самолета Ан-77, сообщается на официальном сайте компании. Предложения о сотрудничестве были переданы американской стороне в ходе визита на предприятие делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей Конгресса США.

«Антонов» рассчитывает на широкое участие в проекте американских авиастроительных предприятий и поставщиков оборудования.

«Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля — Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)», — говорится в сообщении.

В Киеве рассчитывают, что Ан-77 может занять промежуточную нишу между основным военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules (коммерческая нагрузка до 21 тонны) и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III (нагрузка до 76 тонн). В основе проекта Ан-77 лежит самолет Ан-70, проходивший испытания в 1990-2000-х годах, но так и не пошедший в серию ввиду разногласий между Москвой и Киевом.

В июне 2017 года концерн «Укроборонпром» на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже представил новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих. За последние два года это второй новый самолет «Антонова», совершивший первый полет. В мае 2015-го прошли летные испытания транспортного самолета Ан-178.

«Антонов» — в прошлом ведущий разработчик транспортных самолетов Советского Союза, после распада страны оставшийся на территории Украины. С 2015 года предприятие входит в госконцерн «Укроборонпром».