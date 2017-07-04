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Стороннику ополченцев Донбасса дали 10 лет за подрыв моста на Украине

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Житель города Лисичанска Луганской области Украины (подконтрольная Киеву территория) был осужден на 10 лет лишения свободы за совершенный в июле 2014 года подрыв моста. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В апреле 2014 года житель Лисичанска, будучи радикально настроенным по отношению к действующей в Украине государственной власти, вступил в преступный сговор с другими лицами (...) с целью совершения диверсионного акта путем подрыва опорных балок автомобильного моста через реку Северский Донец», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. По версии следствия, подсудимый был связан с ополченцами Донбасса.

В прокуратуре напомнили, что в июле 2014-го мост был взорван. Государственное обвинение потребовало признать подсудимого виновным по статье «Совершение диверсионных действий, направленных на повреждение объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение».

В мае волонтер Роман Синицын, который занимается помощью Вооруженным силам Украины, заявил, что во многих городах страны ненависть к проукраинским активистам настолько сильна, что население готово их убивать. Синицын отметил, что на подконтрольной Киеву части Донецкой области сильны сепаратистские настроения.

Выступления против центральной власти в различных областях Украины произошли весной 2014 года после насильственной смены власти в Киеве. В ряде регионов выступления были подавлены силовиками, на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены народные республики. Весной и летом 2014-го Лисичанск находился в зоне боевых действий, в июле того же года украинская армия захватила его, вытеснив ополченцев.

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