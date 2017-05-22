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Волонтер рассказал о готовности жителей Донбасса резать проукраинских активистов

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Роман Синицын
Роман Синицын

Волонтер Роман Синицын, один из создателей организации Народный тыл, которая занимается помощью Вооруженным силам Украины, заявил, что во многих городах страны ненависть к проукраинским активистам настолько сильна, что население готово их убивать. Об этом он заявил в интервью «Апострофу».

По словам Синицына, на подконтрольной Киеву части Донецкой области сильны сепаратистские настроения. Он привел в пример ситуацию в городе Дзержинск (переименованном в Торецк). «Там до сих пор прессуют проукраинских активистов. Одному недавно машину сожгли. Люди там по лезвию ножа ходят. Не дай Бог что, резать их начнут первыми. Хотя сепаров везде хватает. И в Киеве есть "идейные"», — отметил волонтер.

Он также подчеркнул, что неприятие правительства в Киеве распространено и среди жителей южных городов страны: Одессы, Мелитополя, Херсона и Николаева.

В апреле в Мариуполе полицию подняли по тревоге для проведения профилактических мероприятий из-за угрозы дестабилизации обстановки в городе. «Некоторые общественные "деятели" вдруг резко обеспокоились "ущемлением русского языка", "исторической памятью" и "нацизмом", темами, которые вызывают дискуссию в обществе», — объяснил глава полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин причину таких мер. В том же месяце депутат Верховной Рады Украины Андрей Ильенко потребовал принять самые жесткие меры для искоренения сепаратизма в Одессе и Харькове.

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