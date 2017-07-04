Более 200 российских туристов застряли в болгарском аэропорту

Российские пассажиры чартеров авиакомпании Bulgaria Air второй день не могут вылететь из аэропорта болгарского города Бургас в Москву и Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает телеканал «360».

Как рассказал журналистам один из туристов Петр Кондратов, администрация воздушной гавани предоставила путешественникам размещение в отеле и питание. При этом представитель Bulgaria Air в аэропорт не приехал.

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По словам Кондратова, пассажиров авиакомпании обещают доставить в Россию во вторник. Однако на этот же день намечен вылет еще нескольких задержанных ранее рейсов. «Как они их собираются отправлять — непонятно», — отметил Петр. По информации ТАСС, вылета в аэропорту Бургаса ожидают свыше 200 российских путешественников.

Серьезные сбои в расписании у Bulgaria Air на данном направлении начались еще в пятницу, 30 июня. Как говорится на сайте перевозчика, это произошло из-за сильных дождей в столице России, а также технических проблем с одним из воздушных судов.

Руководство авиакомпании рассчитывает решить проблемы с массовой задержкой рейсов к вечеру 4 июля. Для этого, в частности, планируется привлечь лайнеры других перевозчиков. По данным онлайн-табло аэропорта Бургаса, на момент написания заметки в воздушной гавани был отменен один рейс в Шереметьево (Москва), намеченный на 16:30 мск вторника. Кроме того, на несколько часов задержаны два рейса в Петербург.

Как передает Ассоциация туроператоров России (АТОР), Bulgaria Air получила разрешение на выполнение чартеров между Москвой и Бургасом с конца июня до 12 сентября. Перевозчик заменит на этом направлении российскую авиакомпанию «Вим-Авиа».