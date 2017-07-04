Петербуржец пытался провезти наркотик в загипсованной руке

В аэропорту Пулково полицейские задержали 25-летнего жителя Петербурга, у которого под гипсом на руке было спрятано наркотическое вещество. Об этом во вторник, 4 июля, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В ходе личного досмотра молодого человека два пакетика с порошком коричневого цвета были обнаружены под гипсом на кистевом суставе правой руки. Эксперты установили, что в них находится амфетаминовая смесь массой более трех граммов.

Материалы по теме Чемодан кокаина по зеленому коридору Как российские таможенники вылавливают наркоконтрабандистов

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Полицейские выясняют причастность молодого человека к незаконному распространению наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга.

21 июня сообщалось о задержании в аэропорту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) пассажира, прилетевшего из Москвы. В его сумке оказались два куска сала, начиненных марихуаной. В отношении задержанного мужчины 1977 года рождения было возбуждено уголовное дело.