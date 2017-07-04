Матвиенко станцевала на берегу Иссык-Куля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочего визита в Киргизию посетила фестиваль «Дети содружества» на берегу озера Иссык-Куль, где поучаствовала в танцевальном флэшмобе. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным агентства, спикер прибыла в республику накануне. Она встретилась с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, а затем отправилась на Иссык-Куль. Там же российский сенатор вместе с председателем парламента страны Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым приняла участие в пятом международном культурно-образовательном форуме «Дети Содружества».

Цель мероприятия — формирование, сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций. Участниками форума являются учащиеся средних школ стран СНГ, школьные творческие коллективы, представители попечительских, муниципальных и иных советов, ученые. Организаторами выступают киргизский парламент и Межпарламентская ассамблея СНГ, которую возглавляет Матвиенко, уточняет www.24.kg.

Иссык-Куль — самое большое пресноводное озеро в Киргизии, входит в 25 крупнейших по площади озер мира.