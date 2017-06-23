Депутаты-мужчины в парламенте Киргизии ушли с заседания по правам женщин

В Жогорку Кенеше (парламент Киргизии) около 80 депутатов-мужчин покинули заседание, посвященное правам женщин. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает сайт Kloop.kg.

На обсуждение вопроса остались 15 депутатов, большинство из которых — женщины. «Это показывает, как наши депутаты заинтересованы положением женщин в стране. Нас возмущает тот факт, что, как только объявили тему, основная масса мужчин депутатов ушла», — заявила присутствовавшая на заседании директор Ассоциации кризисных центров Толкун Тулекова.

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По информации 24.kg, зал покинул даже спикер парламента. «Странная позиция, как будто мужчин-депутатов родили не женщины и как будто у них нет матерей и сестер», — приводит ресурс слова депутата Натальи Никитенко.

8 марта президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, поздравляя женщин с Международным женским днем, отметил их мужество и роль в экономике страны. Глава республики назвал женщин республики «свободными, гордыми, талантливыми и красивыми» и подчеркнул, что они трудятся во всех отраслях народного хозяйства.