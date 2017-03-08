Президент Киргизии похвалил женщин за мужество

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поздравил женщин с 8 Марта, отметив их мужество и роль в возрождении легкой промышленности. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, народ Киргизии прошел через тяжелые испытания во многом благодаря женщинам. «Роль женщин в обществе продолжает возрастать, и наши женщины — свободные, гордые, талантливые и красивые — не только прекрасно справляются со своими прямыми обязанностями, но и успешно трудятся почти во всех отраслях народного хозяйства», — заявил Атамбаев.

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Ранее 8 марта сообщалось, что в Нью-Йорке на Таймс-сквер волонтеры организовали международное празднование Международного женского дня по российским традициям. Акцию решили провести несколько проживающих в Нью-Йорке выходцев из России.

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что чиновники страны не умеют общаться с женщинами, так что ему постоянно приходится их этому учить. «Если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если ни то, ни другое не подходит, скажи: "Как ты похудела!" Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», — посоветовал Назарбаев.

