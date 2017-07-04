Осужденные за СМС об идущей в Грузию военной технике обратились в Верховный суд

Защита трех осужденных за госизмену жительниц Сочи — Анник Кесян, Марины Джанджгавы и Инги Тутисани — обратилась в Верховный суд РФ с кассационными жалобами. Об этом во вторник ТАСС сообщил их адвокат Иван Павлов.

«Документы составлены по Анник Кесян и еще двум женщинам, осужденным за госизмену. По Кесян уже истребовали дело в Верховном суде», — сказал он.

По мнению Павлова, при вынесении приговоров суды первой инстанции допустили существенные нарушения. «В частности, сведения, которые мои подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности, не могли быть отнесены к гостайне», — отметил юрист. По его словам, которые приводит «Интерфакс», защита просит ВС отменить приговоры и оправдать женщин.

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В 2015-м Кесян приговорили по статье о госизмене к восьми годам колонии. В 2013-м Джанджгаву осудили на 12 лет лишения свободы по такому же обвинению, а в 2014-м Тутисани получила шесть лет. Первые две в 2008 году (до конфликта с Грузией) отправили своим знакомым в Грузию смс о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии. Тутисани в 2009 году послала сообщения о том, что в территориальных водах Абхазии находятся корабли российского ВМФ.

«Все упомянутые дела, кроме дела Инги Тутисани, вел один и тот же следователь ФСБ Роман Троян, приговоры по ним выносил один и тот же судья Краснодарского краевого суда Владимир Кобзев. Впрочем, Кобзев входил в тройку, осудившую Тутисани», — отмечает правозащитный центр «Мемориал».

В марте 2017 года президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, которая ранее также была осуждена за смс об идущей в Грузию военной технике. В апреле Кесян и Джанджгаву перевели в следственный изолятор «Лефортово», Тутисани отбывает наказание в вологодской колонии.