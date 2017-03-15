Севастиди рассказала еще об одной осужденной за смс о военной технике

Признанная виновной в госизмене жительница Сочи Оксана Севастиди рассказала журналистам о пенсионерке из Адлера, которая также была осуждена за отправленное в Грузию смс о военной технике. Об этом в среду, 15 марта, сообщает «Интерфакс».

«Эту женщину зовут Анико Кесян, она армянка из Адлера, ей 60 лет, и летом 2015 года она была осуждена на восемь лет тоже за смс. Сейчас она находится в колонии в Мордовии», — отметила Севастиди.

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Адвокат женщины Иван Павлов в свою очередь сообщил, что его «Команда 29» (неформальное правозащитное объединение юристов и журналистов) уже занимается делом Кесян. Он также добавил, что в колониях в разных регионах России содержатся и другие осужденные по схожему обвинению. По его словам, это «люди, которые осуждены за направление смс своим знакомым, в том числе касающихся тех же эшелонов, направляемых в Грузию».

Севастиди, в 2016 году приговоренная к семи годам лишения свободы по делу о государственной измене, была помилована президентом России Владимиром Путиным 7 марта этого года.

Поводом для судебного разбирательства стали два смс о перемещениях российской военной техники, которые женщина отправила своему знакомому из Грузии в апреле 2008-го. По словам Павлова, в справках органов госбезопасности Абхазии говорилось, что знакомый Севастиди служил в грузинских спецслужбах, однако его подзащитная об этом не была осведомлена.