Верховный суд сократил срок помилованной президентом Севастиди

Верховный суд России сократил наказание осужденной за госизмену Оксане Севастиди с семи до трех лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Женщина, получившая срок за отправку в 2008 году СМС знакомому из Грузии незадолго до вооруженного конфликта, была помилована президентом и вышла на свободу 12 марта из московского СИЗО «Лефортово».

Однако адвокаты Севастиди назвали помилование нереабилитирующим обстоятельством и попытались добиться оправдания.

Верховный суд, рассмотрев в среду, 15 марта, апелляционную жалобу защиты, признал приговор законным.

«Приговор Краснодарского краевого суда от 3 марта 2016 года в отношении Севастиди изменить. Наказание, назначенное ей по статье 275 УК РФ, смягчить до трех лет лишения свободы», — говорится в определении коллегии по уголовным делам ВС, передает «Интерфакс».

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно» на материалах уголовного дела.

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Адвокат женщины Иван Павлов рассказал на своей странице в Facebook, что Севастиди написала прошение о помиловании 15 февраля под диктовку начальника изолятора, где снова признала вину и раскаялась. В этот день должно было состояться заседание Верховного суда по ее апелляционной жалобе, однако его перенесли на 15 марта.

Осужденная была помилована 7 марта. Как пояснили в Кремле, глава государства подписал соответствующий указ, руководствуясь принципами гуманности. На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Владимир Путин пообещал изучить дело Севастиди.

Акт помилования не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда. Согласно статье 85 УК РФ, осужденный может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания (его также могут сократить или заменить на более мягкое). Кроме того, актом помилования может быть снята судимость.