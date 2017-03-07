В Госдуме оценили шансы на отмену приговора помилованной Севастиди

Приговор в отношении осужденной за госизмену Оксаны Севастиди может быть отменен только если будет доказано, что она не умышленно сообщила секретную информацию представителям Грузии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов во вторник, 7 марта.

Депутат подчеркнул, что дело Севастиди требует дальнейшего тщательного рассмотрения. «Если она сообщила какую-то секретную информацию без умысла, то она должна быть оправдана», — сказал Емельянов.

Вместе с тем в случае наличия ее вины отмена приговора недопустима, подчеркнул парламентарий. «Я считаю, что такие действия заслуживают наказания. Предательство остается предательством», — отметил он.

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Ранее во вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, «руководствуясь принципами гуманности», помиловал Севастиди и освободил ее от дальнейшего отбывания наказания в колонии общего режима.

Адвокат осужденной Евгений Смирнов заявил, что его подзащитная намерена добиваться в суде оправдания. «Этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя», — пояснил он.

Краснодарский краевой суд вынес приговор жительнице Сочи Оксане Севастиди в марте прошлого года. Она была признана виновной в госизмене и приговорена к семи годам лишения свободы. Поводом для судебного разбирательства стали два СМС-сообщения, отправленные женщиной в 2008 году до конфликта с Грузией. Она написала своему знакомому в этой стране, что видела в Сочи поезд с военной техникой, направляющийся в сторону Абхазии.

Адвокат Севастиди Иван Павлов заявлял, что, «по справкам органов госбезопасности Абхазии, знакомый Севастиди служил на то время в грузинских спецслужбах», однако она об этом не знала. Кроме того, «поезд с танками» видели многие жители Сочи, подчеркивал он.

