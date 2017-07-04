Россия и Китай договорились сообща развивать региональные СМИ

Москва и Пекин намерены развивать сотрудничество в сфере массовых коммуникаций на региональном уровне, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин по итогам российско-китайского медиафорума. Его слова приводит ТАСС во вторник, 4 июля.

«Министерство связи и массовых коммуникаций РФ станет площадкой, которая будет аккумулировать предложения со стороны российских региональных компаний и региональных властей о совместных проектах и сферах сотрудничества с КНР», — сказал Волин.

По его словам, в настоящее время страны успешно развивают взаимодействие в информационно-развлекательной области. «Сегодня в нашем форуме участвуют люди, которые хотят сделать большой сериал и фильм, посвященный Великому шелковому пути», — привел пример замминистра.

В ходе форума также были достигнуты договоренности в области совместного освещения спортивных мероприятий. «Мы договорились сегодня с Тиной Канделаки, которая руководит "Матч-ТВ" — это главный спортивный канал РФ, что мы разработаем большую программу с предложениями в области спорта с учетом предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае», — отметил Волин.

Ранее во вторник президент Владимир Путин, комментируя проходящий в Москве форум, заявил, что представители СМИ двух стран «вносят существенный вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепления международных позиций России и Китая».