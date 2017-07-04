Человеческие уши нашли в мангале в Подмосковье

На базе отдыха в Солнечногорском районе Подмосковья в мангале и около него нашли человеческие останки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, сторож обратил внимание на неприятный запах горелого. «Во время обхода территории он обнаружил в мангале рядом с одним из домиков обугленные части человеческого тела и вызвал полицию. Неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей — они находились в мангале», — отметил собеседник агентства.

В скором времени были установлены двое подозреваемых в совершении преступления — находясь в состоянии опьянения, они спали в домике, рядом с которым стоял мангал. «В этом помещении были обнаружены предполагаемые орудия преступления — топор, молоток, пила. Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь», — указал источник.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили по месту жительства подозреваемых, предположительно, следы крови. Обоих задержали. Выяснилось, что один из них ранее работал шеф-поваром в ресторане. Убийство могло быть совершено из-за бытового конфликта, полагает собеседник РИА Новости.

В главном управлении Следственного комитета по Москве агентству подтвердили задержание одного подозреваемого. На сайте главка отмечается, что 2 июля в квартире в Зеленограде мужчины распивали спиртное, «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» один из них не менее двух раз ударил другого молотком по голове.

Потерпевший умер на месте. Затем преступник расчленил тело и вывез останки в Московскую область, где попытался их сжечь. Во время допроса он полностью признал вину.