Отец братьев Буре перенес инсульт

Владимир Буре, тренер по физподготовке сборной Белоруссии и отец хоккеистов Павла и Валерия Буре, перенес инсульт и в тяжелом состоянии находится в одной из американских клиник. Об этом пишет в среду, 5 июля, Pressball.

Как сообщается, Буре-старшего госпитализировали две недели назад. Около суток он пребывал в коме, в данный момент его состояние постепенно улучшается.

Владимир Буре в прошлом профессиональный пловец. С 1968 по 1977 год он завоевал четыре олимпийские медали, две медали чемпионатов мира, семь наград континентального первенства, в том числе и титул чемпиона Европы. В качестве тренера по физподготовке Буре-старший работал в клубах Национальной хоккейной лиги. Он занимал пост вице-президента ХК ЦСКА, а с начала 2015 года перешел на работу в сборной Белоруссии.

Павел Буре выступал в НХЛ на протяжении 12 сезонов с 1991 года. В составе сборной России он становился серебряным и бронзовым призером Олимпиад (1998, 2002), со сборной СССР выигрывал чемпионат мира (1990).

Валерий Буре перебрался в США вместе с братом, но начал играть в НХЛ с 1995 года. Выступал за сборную России, вместе с Павлом выигрывал медали ОИ-1998 и ОИ-2002.