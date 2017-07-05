ЕЦБ констатировал снижение популярности евро как мировой валюты

Популярность евро в мире снижается из-за политических рисков и растущей популярности валют развивающихся рынков, прежде всего — китайского юаня. Об этом в среду, 5 июля, сообщил Европейский Центробанк (ЕЦБ).

«Но евро неоспоримо является второй важнейшей валютой в международной финансовой системе», — сказал член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кер.

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Подтверждением растущего интереса к китайской валюте стала покупка ЕЦБ в резервы в 2017 году юаней на 500 миллионов евро. В дальнейшем закупки этой валюты могут продолжиться, отметил Кер. «Мы хотим, чтобы наши резервы были ликвидны и всегда доступны. Если этот шаг окажется успешным, мы сделаем еще больше на следующем этапе», — приводит его слова Reuters.

Доллар США остается важнейшей валютой в мире. По данным ЕЦБ, на него приходится почти две трети мирового рынка внешнего долга, международных ссуд и золотовалютных резервов.

8 июня Совет управляющих Европейского ЦБ решил сохранить базовую ставку на уровне ноль процентов.

В апреле The Financial Times сообщала о том, что мировые центробанки существенно сократили свои активы в евро, а некоторые респонденты вообще избавились от них.