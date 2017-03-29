Финансы
 

Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса

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Стикер против Brexit, Лондондерри, Северная Ирландия
Стикер против Brexit, Лондондерри, Северная Ирландия

Евросоюз (ЕС) ожидает новая волна финансового кризиса. Об этом в среду, 29 марта, в беседе с «Лентой.ру» заявил главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди.

«Перемены в ЕС давно назрели. При нынешнем положении вещей кризис неизбежен», — считает он. По его мнению, если ничего не менять, могут появится страны, которые последуют примеру Brexit — выходу Великобритании из ЕС. Первый кандидат — это Италия. «Экономика этой страны просто не растет. И у них очень большой долг. (...) Италии необходимы структурные реформы», — подчеркнул аналитик.

В Испании и Португалии также наблюдаются проблемы, но их правительства пока с ними справляются, отметил Харди.

«У Греции, конечно, положение самое плохое. Она никогда не рассчитается по своим долговым обязательствам. И в конце концов, это приведет к коллапсу или социальному взрыву. Правда на общеевропейскую экономику это не окажет такого влияния, как итальянский кризис», — полагает эксперт.

Ранее, 27 марта, аналитики, опрошенные Bloomberg, предсказали выравнивание курса доллара и евро в случае победы на президентских выборах во Франции кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен. На тот момент единая европейская валюта стоила 1,086 доллара.

В тот же день Ле Пен заявила, что Евросоюз исчезнет. «ЕС умрет, потому что люди больше не хотят этого (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель (...) Пришло время побеждать глобалистов», — заявила она.

В случае победы на выборах, которые должны состояться в апреле-мае, Ле Пен планирует провести референдум об отказе Франции от евро. Она считает, что экономика страны от этого выиграет. Кроме того, она призывает отказаться от единой валюты Грецию, Испанию и Италию.

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